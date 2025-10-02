Г рупа световни лидери открито се присмяха на Доналд Тръмп заради хвалбите му за прекратяване на конфликт между две държави, които никога не са били във война.

Албанският премиер Еди Рама се пошегува с френския президент Еманюел Макрон относно многократните гафове на 79-годишния Тръмп, в които той твърди, че е прекратил война между Азербайджан и Албания, когато всъщност има предвид конфликта между Азербайджан и Армения. „Трябва да ни се извините“, каза Рама на Макрон, докато стоеше до президента на Азербайджан Илхам Алиев, в момент, заснет от азербайджанското издание News.AZ. „Защото не ни поздравихте за мирното споразумение, което президентът Тръмп сключи между Албания и Азербайджан“, добави той на шега.

Макрон шеговито се извини, че не е споменал несъществуващото мирно споразумение на Тръмп по време на речта си на 7-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, на което Рама отговори: „Той работи много усилено“.

Тръмп многократно се е оплаквал, че не получава заслуженото признание за прекратяването на седем войни, откакто се завърна в Белия дом. Докато открито се бори за Нобелова награда за мир и наградата от 1 милион долара, която идва с нея, Тръмп често е цитирал как е помогнал за посредничеството в сключването на мирно споразумение между Армения и Азербайджан.

Въпреки това, правейки тези хвалби, президентът често бърка Армения с Албания, както и се затруднява да произнесе правилно името на Азербайджан.

Тръмп отиде още една крачка напред по време на вечерята на основателите на Американския институт „Корнерстоун“ през септември, когато намекна, че е сложил край на конфликта между Армения и Камбоджа - две страни, разположени на повече от 4000 километра една от друга, които никога не са били във война помежду си.