В ойната идва – но на различно ниво. Заплахата идва от един от най-големите рупори на руския президент Владимир Путин, в отговор на твърденията на адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на Военния комитет на НАТО, който заяви, че има планове за удар срещу Русия по „по-агресивен начин“, за да се противодейства на „хибридната война“ на Путин.

А военният експерт, генерал-майор от авиацията Владимир Попов, веднага отвърна на удара в подкрепяното от Кремъл новинарско издание „Московский комсомолец“. Твърдейки, че плановете на НАТО могат да доведат до „пълномащабна ядрена война“, той каза пред „МК“: „Ако военен офицер прави подобни изявления, това означава, че оперативното планиране вече е в ход. Защото щабквартирата на НАТО се занимава с планиране на оперативно-стратегически мисии, а не с изстрелване, да речем, на нито една тактическа ракета“.

„В този случай бихме могли да говорим за планиране на масиран или групов удар по руска територия. Но трябва да разберем, че ще има последствия за всяка държава, която използва тези ракети. Полша, Румъния или дори Германия теоретично биха могли да го направят. Но това би било Трета световна война“, добави Попов.

Той продължи да твърди, че НАТО би било „глупаво“ да атакува Калининградска област на Русия, но смята, че отбранителната организация „е готова“ за превантивен удар срещу страната.

В момента НАТО все още не е предприела официално никакъв удар срещу Русия от страна на която и да е държава, участваща в Алианса.