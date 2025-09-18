П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е признал, че изневерява – на жени, в голфа и в бизнеса. Твърдението идва от бившия кедди на топ голфъра Рори Макилрой, Чъби Чандлър.

Чандлър каза, че е играл голф с Тръмп и че по време на първия от трите мача президентът е направил трите стряскащи признания, докато са стояли заедно на първия тий, пише Daily Star.

Чандлър каза: „Играх с него три пъти и първия път, когато играхме, се качихме на първото място и той каза: „Просто искам да ви кажа, че мамя в бизнеса, мамя жените и мамя на игрището за голф“.

След това Тръмп демонстрирал уменията си за измама на голф игрището, докато Чандлър продължи: „Това, което прави, той движи топката си. Но той движи и твоята. Забавно е, защото почти не е измама. Просто е пренебрегване на правилата за всички, почти за да се каже, че това е голф и трябва да е забавно“.