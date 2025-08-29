И во Димчев засне клипове на няколко парчета, като по време на процеса е влязъл изненадващ гост.

Естрадната прима Лили Иванова се появила на снимачната площадка и с интерес проследила работата на шоумена.

Песни

„Песента, която снимахме, се казва „Клит ин дъ скай“ и е доста феминистка песен – в нея се празнува и възпява независимостта на женската сексуалност. Знаехме, че този ден ще мине Лили Иванова, защото Ачо – собственикът на студиото, който е неин звуков режисьор от много години, ни предупреди.

В същия ден снимахме три различни песни – „Клит ин дъ скай“, „Сънувах те до мен“ и „Райна Кабаиванска“. Само в „Клит ин дъ скай“ сме облечени като булки и за късмет Лили Иванова точно тогава се появи – и стана много забавно“, сподели екстравагантният Иво Димчев пред „Телеграф“.

Помпони

„Гледаше ни, докато се мятаме в булчинските рокли, доста се посмя, поздрави ни и ни пожела голям успех. Ние, разбира се, умряхме от щастие, защото я обичаме безумно. Щом Лили Иванова ти пожелае успех, значи всичко е бетон“, добавя още Димчев, неможейки да скрие радостта си от случайната среща с великата ни певица.

Иво Димчев като булка в кадър от клипа

Голямото събитие за него тази година ще бъде „ОФ-20“ – голям концерт-спектакъл, с който ще отпразнува 20 години на световната театрална и музикална сцена и който ще се състои на 4 октомври в зала 1 на НДК.

За него Иво е подготвил 3000 комплекта златни помпони, за да може всеки от публиката да се забавлява, както намери за добре. Преди седмица документалният филм за него „В ада с Иво“ взе специалната награда на журито на филмовия фестивал в Сараево.

Александър Пашов