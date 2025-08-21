Н овината за смъртта на кеч легендата Хълк Хоган дойде на 24 юли, а от тогава досега подозренията около нейните обстоятелства не спират да витаят в медийното пространство. Те са подхранвани най-вече от дъщеря му Брук Хоган, която вече изведнъж изрази мнението си, че има нещо, което се прикрива.

В това я кара да вярва липсата на аутопсия на баща й, с което, според нея, може да са прикрити някои важни подробности около края на живота му. А вчера, 20 август, тя отново се включи с изразяване на мнение по същата тема в социалните мрежи. На стори тя публикува нова информация, която отново повдига много въпроси.

Брук Хоган обяснява, че е получила "100% легитимни" обаждания от полицейски служители, медицински сестри и други, които са били при баща й в деня на неговата смърт. И всички те са й казали, че трябва да види записите от боди камерите на служителите на реда и да се сдобие със записите от разговорите му с 911. По техните думи, те съдържат информация, която потенциално може да промени разказа за случилото се в онзи ден, който ние и тя знаем до този момент.

Дъщерята на Хълк Хоган допълва, че същите тези хора не спират да се свързват с нея и да я мотивират да търси истината докрай, макар и с риск да загубят работата си. А това няма как да не я убеди, че явно има нещо скрито.

По думите й, "всички записи от телесни камери и обаждания на диспечери на 911 не са достъпни чрез закона за свобода на информацията" и тя самата не знае защо е поставена в подобно информационно затъмнение. Освен това подозрителен й се струва фактът, че личният лекар на баща й не е удостоверил причината за смъртта му. 

От районната полицейска служба дават информация за US Weekly, че съпругата на кеч звездата Скай Дейли е тази, която преди дъщеря му да получи повече информация за разследването. Става ясно също, че Брук е предложила сама да заплати за аутопсията на баща си, но на този етап не е ясно дали желанието й ще бъде удовлетворено преди да се пристъпи към кремация.

Междувременно пък покрай документите около смъртта на Хълк Хоган стана известна една негова диагноза от миналото, която досега не е била публично достояние. В тях е записано, че той е бил болен от левкимия. Факт, който Брук Хоган също постави под съмнение. Но двамата дълги години не са поддържали отношения, затова и не е ясно доколко е била запозната със здравословното му състояние.

