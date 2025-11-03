Ф итнес моделът и носителка на титлата „Мис Дупе“ Биляна Йотовска грабна короната „Мисис България Европа“ в 27-ото издание на престижния конкурс „Мисис България“.

Тя се отличи сред 15 претендентки от цялата страна и впечатли журито и публиката с безупречна фигура, сценично поведение и чар.

Сцена

По време на втория тур на сцената до нея застанаха най-близките ѝ – съпругът ѝ, бодибилдърът Митко Димитров, и тяхната дъщеря Никол. Той не пропусна да разкаже пред залата, че именно конкурс за красота е бил повод за съдбоносната им среща. Митко не скри гордостта си и заяви, че вярва, че това няма да е последната корона, която Биляна ще спечели. Никол пък лаконично, но уверено каза, че майка ѝ е най-добрият пример за подражание. С усмивка и емоция Биляна заяви, че ще носи титлата с чест, отговорност и признателност.

Спорт

В тазгодишното издание на конкурса участие взеха омъжени жени на възраст между 23 и 52 години, обединени от красота, стил, интелект и лични каузи. Биляна си подели короната с още три дами, които представиха по впечатляващ начин своите истории и мисии. Короната „Мисис България World“ спечели 26-годишната Ивет Алевтинко от София – млада майка на две деца, завършила „Възобновяеми енергийни източници“, която в момента се занимава с дигитална реклама и социални мрежи. Тя е бивша волейболистка, състезавала се в български и италиански отбори. Освен професионалните си ангажименти Ивет активно подкрепя каузи, свързани със защита на животните и подкрепа на родители, загубили децата си при пътни инциденти.



Автор: Васка Игнатова