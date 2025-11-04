Л егендарният Андре Рийо обявява втори концерт в софийската зала „Арена 8888 София“.

Датата е 3 февруари 2026 г., информират от „БГ саунд стейдж“.

По думите им това е единственият изпълнител, който разпродава осем поредни години всички свои концерти в България, с общо над 130 000 зрители до момента.

Меломаните отново ще могат да чуят любими мелодии, поднесени от Рийо и неговия 60-членен оркестър „Йохан Щраус”, хор и солисти от различни националности, в репертоар, простиращ се от класически музикални шедьоври до валсове, музика от филми, поп хитове и опера.

„Много съм щастлив, че се връщам отново в София. Топлината и страстта на българската публика винаги ме удивляват, отново и отново. Нямам търпение да споделя новото си шоу с моите почитатели. Нека да създадем незабравими спомени заедно”, сподели звездата.

Припомняме, че първият обявен и вече разпродаден концерт ще се състои на 4 февруари в зала „Арена 8888 София”.