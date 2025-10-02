С кандалната Моника Валериева отново се превърна в топ тема в светските среди. Красавицата призна, че е премахнала аква гела от пищното си дупе, с което години наред парадираше по социалните мрежи и събираше хиляди харесвания.

Това стана ясно от стори, което брюнетката сподели в социалните мрежи.

"На скоро премахнах аква гела от дупето си, и в момента е супер натурално", споделя бившата плеймейтка.

Оказва се обаче, че това е само първата крачка към пълната демонтизация на изкуствените й прелести. "Ще взема съвет от естетическия им екип, за желанието ми от години да премахна гръдните си импланти (без да слагам нови и повдигам)", допълни Моника.

Каквото и да реши, едно е ясно – Моника Валериева умее да държи прожекторите насочени към себе си и няма намерение скоро да слиза от сцената.