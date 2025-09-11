Б елгийският принц Лоран публично призна, че е баща на тайно дете с поп певица от 80-те години - същата година, в която е започнал да се среща с британската си съпруга.

В нов документален филм 25-годишният Клемент Ванденкеркхов се идентифицира като син на принц Лоран - по-малкият брат на крал Филип на Белгия - потвърждавайки спекулациите, които се разпространяват в местните медии от години.

Той описа момента, в който майка му му казва истината за баща му, спомняйки си: „Тя каза: „Твоят баща е принц. Твоят баща е този мъж“.

Самият принц Лоран потвърди новината в изявление, казвайки: „С това съобщение признавам, че съм биологичният баща на Клемент Ванденкеркхов. Говорихме открито и честно за това през последните години“.

„Това съобщение се основава на чувство за разбирателство и уважение към участващите. То е резултат от съвместни консултации. Учтиво Ви моля да получите тази информация с дискретността, която изисква естеството на този интимен въпрос. Няма да правя никакви допълнителни изявления или да предоставям допълнителни обяснения по този въпрос“.

Клемент е роден през 2000 г., същата година, в която се смята, че 61-годишният принц Лоран е срещнал съпругата си от 22 години, Клеър Кумбс, която е родена в Бат от британец и белгийска майка.

Връзката на принца с майката на Клемент, попзвездата от 80-те години Уенди Ван Уонтен, никога не е била официално потвърдена, но двамата са били забелязани заедно на събития в края на 90-те години - и по-специално са присъствали на сватбата на принц Едуард и херцогиня Софи, пише Daily Mail.

