Б елгийският принц Лоран публично призна, че е баща на тайно дете с поп певица от 80-те години - същата година, в която е започнал да се среща с британската си съпруга.

В нов документален филм 25-годишният Клемент Ванденкеркхов се идентифицира като син на принц Лоран - по-малкият брат на крал Филип на Белгия - потвърждавайки спекулациите, които се разпространяват в местните медии от години.

Той описа момента, в който майка му му казва истината за баща му, спомняйки си: „Тя каза: „Твоят баща е принц. Твоят баща е този мъж“.

Prins Laurent is de biologische vader van Clement Vandenkerckhove (25), de zoon van Iris Vandenkerckhove (65), beter bekend als Wendy Van Wanten. Dat heeft hij bevestigd aan Belga. “Met dit bericht erken ik… pic.twitter.com/84wrNZpjgk — ivan van de velde (@de_van63879) September 9, 2025

Самият принц Лоран потвърди новината в изявление, казвайки: „С това съобщение признавам, че съм биологичният баща на Клемент Ванденкеркхов. Говорихме открито и честно за това през последните години“.

„Това съобщение се основава на чувство за разбирателство и уважение към участващите. То е резултат от съвместни консултации. Учтиво Ви моля да получите тази информация с дискретността, която изисква естеството на този интимен въпрос. Няма да правя никакви допълнителни изявления или да предоставям допълнителни обяснения по този въпрос“.

Клемент е роден през 2000 г., същата година, в която се смята, че 61-годишният принц Лоран е срещнал съпругата си от 22 години, Клеър Кумбс, която е родена в Бат от британец и белгийска майка.

Връзката на принца с майката на Клемент, попзвездата от 80-те години Уенди Ван Уонтен, никога не е била официално потвърдена, но двамата са били забелязани заедно на събития в края на 90-те години - и по-специално са присъствали на сватбата на принц Едуард и херцогиня Софи, пише Daily Mail.