А ктрисата Ема Стоун разкри ранното си сценичното име, с което е трябвало да се раздели.

36-годишната звезда е била принудена да смени рожденото си име, когато започнала да работи в бранша, но процесът не е бил лесен.

Ема, чието истинско име е Емили, наскоро разказа в „The Late Show with Stephen Colbert“, че първоначално е избрала името „Райли“.

„Всъщност използвах сценично име в продължение на около шест месеца. Защото Гилдията на филмовите актьори е като Бюрото по търговия. Може да има само един човек с това име“, обясни филмовата звезда.

Когато като тийнейджърка за първи път се опитала да се регистрира в гилдията, тя открила, че вече има актриса, регистрирана под името „Емили Стоун“.

„Бях на 16 години и реших, че искам да бъда Райли за около шест месеца. Така че бях Райли Стоун, което е красиво име. Идеята се появи от нищото. Просто си казах: „Хубаво име. Ще бъда Райли“, обясни акрисата.

За съжаление обаче името не се наложило, тъй като Емили се затруднявала да отговаря на него на снимачната площадка.

„Участвах в един епизод като гост актьор в „Малкълм“ и те продължаваха да викат: „Райли! Райли!“ А аз нямах представа към кого се обръщат. Наистина. И си казах: „Не мога да бъда Райли“. Затова го промених на Ема, защото е достатъчно близко до Емили“, спомня си тя.

