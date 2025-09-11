Х удожничка с увреждане на слуха нарисува два портрета на Лили Иванова на гараж в столичния квартал „Манастирски ливади“. Самата Лили Иванова пусна в социалните мрежи снимки, направени от психоложката Мирослава Велева-Радкова, и обяви, че търси връзка с художничката.

Връзка

„Телеграф“ научи, че художничката е Ваня Кръстева, която е по-популярна в чужбина, отколкото у нас, нейни картини има в колекции по целия свят. Тя не може да чуе песните на примата, но усеща силата и енергията на певицата. Това сподели пред „Телеграф“ Деси Кръстева, сестрата на художничката. Ваня много харесва като визия Лили Иванова, усеща я, допълни Деси. Лили е любимата певица на семейството. Когато била на 1 годинка, Ваня губи слуха си, но запазва вярата и устрема си в живота. Завършва магистърска степен по живопис в Художествената академия, в ателието на Светлин Русев при професорите Десислава Минчева и Ивайло Мирчев. Но и до ден днешен не е научила езика на жестовете, а успешно чете по устните.

Лили вече е открила художничката и вчера се е свързала с нея. Поканила я заедно със семейството й на първия си концерт тази година в зала 1 на НДК на 12 декември. Ваня има момченце на година и четири месеца. Много се зарадвала от поканата на Лили и се надява някоя от бабите да гледа малкия, а тя да може да отиде на концерта на звездата.

Христос

Творби на Ваня има по целия свят, тя много си харесва една, която направила на Христос за църквата „Св. Георги Победоносец“ в Златолист, селото на преподобна Стойна. У нас картините на Ваня са изложени в столичната галерия „Ной“. Там тя известно време не била носила творби, за да гледа малкия си син Борис, но сега започва все по-често да предоставя от прекрасните си картини

Георги П. Димитров