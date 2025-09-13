П римата на българската музика Лили Иванова успя да вдигне всички свои почитатели на крака на магичен концерт в Античния театър в Пловдив в събота.

Началото не мина без напрежението в търсене на съответния ред. Спорове между посетителите отекваха из амфитеатъра, както и въпросът, зададен за хиляден път - “Кой ред е това?”. Всеки с различната си теория и начин на броене твърдеше нещо, с което друг не беше съгласен.

Така се създаваха споровете, продължили до последната секунда, когато сцената беше празна. Не че имаше огромно значение, тъй като в някои сектори в горната част на античния театър гледката към сцената бива закривана от осветителните тела, насочени към сцената.

Но да гледаш как малко по малко това пространство се пълни, е нещо магическо само по себе си. Да си представяш как хора, живели хилядолетия преди теб - са се събирали по същия начин и са сядали по същите места, чакайки някой да излезе отпред, те кара да се замислиш, че времето е минало, но не е изменило човешката природа.

Началото на шоуто бе дадено от музикантите на оркестъра на Националния музикален театър "Стефан Македонски" с диригент – талантливият пловдивчанин - маестро Константин Добройков. Малко след тях се появи и примата, която бе посрещната от публиката с овации.

“Е, какво да ви кажа. Пловдив си е Пловдив!”, заяви певицата от сцената около средата на шоуто малко преди да прикани публиката да се включи с нея в изпълнението на следващата й песен - “Щурче”, която накара феновете й да танцуват изправени по местата си. Последвалата “Детелини” пък попречи на станалите да седнат отново. След двете песни, Лили Иванова изрази опасението си, че не е чула достатъчно публиката да пее, но заяви, че е убедена, че това ще се случи, когато премине и към един най-големите хитове на певицата - “Ветрове”.

След солови изпълнения на цигулка и китара от нейните музиканти, Лили продължи с “Камино”, с която и завърши шоуто си. Скандиранията за още на публиката обаче успяха да я убедят да се завърне отново на сцената.

Музикален продуцент бе известният китарист, композитор, автор на текстове и аранжор Ангел Дюлгеров, също гражданин на Града под тепетата.

Припомняме, че само преди дни Лили Иванова направи уникален подарък към пловдивските дейци на културата. Фондацията, носеща името на примата - подари безплатни билети на Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Регионален археологически музей, Народна библиотека “Иван Вазов”, Градска художествена галерия, Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, най-добрата музикална школа „Арт Войс Център“ и на пловдивските читалищни дейци.

Градът под тепетата бе поредната спирка от турнето на примата. За щастие на пловдивчани, Лили Иванова ще се върне отново тук само след малко повече от месец, когато на 15 ноември ще изнесе ново шоу за почитателите си в зала "С.И.Л.А". Билети за събитието все още са в наличност.

През тазгодишното си турне Лили Иванова посети София, Бургас и Варна. Турнето ще завърши с грандиозни концерти в зала 1 на Националния дворец на културата в София на 12 и 13 декември. Преди това, на 11 октомври - примата ще пее и в Перник.

*Източник: Glasnews