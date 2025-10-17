Б ългарският актьор и певец Виктор Калев ще представи за първи път в Амстердам своя авторски концерт-спектакъл „Грамофонът“ днес.

Това съобщават организаторите от Face Bulgaria на официалната си Фейсбук страница.

Представлението ще се състои от 19:30 часа в Zonnehuis на адрес: Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam.



„Ще бъда себе си в това представление. Но едновременно с това ще изиграя около 30 различни хора, ще изпея около 20 песни с гласовете на оригиналните им изпълнители. Без грим и перуки. Иска ми се всеки да може да припознае своите вълнения в този спектакъл“, казва Калев.

Представлението е изградено върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители. Текстовете са на Ваня Щерева.

Източник: БТА