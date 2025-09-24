Р однина обра известна чалга певица, дружка на Галена. Сляпото доверие остави звездата без пари, след като кръстникът ѝ, който е и неин сътрудник, свил пачките.

Голямата сръбска звезда Теа Таирович, с която Галена пусна парчето "Абракадабра", се ожали в медиите, че кръстникът ѝ години наред я е мамил, крадял парите, предназначени за танцьорите и слагал по-голямата част от хонорарите им в собствения си джоб, пише Blic.

Теа Таирович наема своя кръстник в началото на кариерата си, който тогава е работил като хореограф. Но, както се оказва, това не е било добро решение.

Както се оказва, певицата сляпо се е доверявала на своя кръстник и хореограф и не се е намесвала в работата му с танцьорите относно хонорари и плащания.

Тя винаги давала толкова, колкото роднината ѝ ѝ искал, но с парите, които му давала, той не плащал труда на балета ѝ. Според източник на Kurir, той дори не плащал половината.

"Теа сляпо се доверяваше на Аца. Тя го обичаше много и тази кражба я удари много силно. Откакто започна да работи с нея, я открадна от първия момент, тоест - краде я с години .Тогава танцьорките струваха по-малко от днес, така че не искам да казвам точната сума сега, но ангажиментът на танцьор на видео беше около 150 евро, а Аца даваше на танцьорките по 50, евентуално 60 евро на човек. Ако вземем предвид колко танцьори участват в програмите на Теоана сцената или в музикалните видеоклипове, вече виждаме колко пари е слагал в джоба си. Представете си как е сега, когато танцьорките взимат от 300 до 500 евро. Аца им плащаше по 100, 150 евро на човек, а останалото прибираше в джоба си. Доверявайки се на колегата и роднината си, Теа беше спокойна за плащанията, доскоро - казва източник, добре запознат със ситуацията, и продължава:

"Знаете, че Теа подготвя албум, а междувременно прави и концерти. В един момент тя чула слухове, че плаща твърде малко на танцьорите. Това напълно я объркало, защото е смятала, че дори е давала повече пари на танцьорите, отколкото колегите ѝ, именно защото знае колко е тежък трудът им. В разговор с една от танцьорките тя разбрала какви суми получават и била шокирана. Представете си, че тя, която толкова много се грижи за всяка своя изява, концерт и песен, преживява подобен скандал и се говори за нея така, без нейна вина. Когато се осъзнала, му се обадила и му казала, че сътрудничеството е прекратено в този момент и че няма шанс решението ѝ някога да се промени - заключава източникът за Kurir.

Притежава няколко имота.

Теа Таирович в момента е една от най-популярните певици. Тя инвестира всички пари, спечелени от участия и концерти, в недвижими имоти и сега, освен къща в Нови Сад, притежава апартамент в Белград на стойност 300 000 евро, както и имот в Черна гора на стойност около 430 000 евро.

Междувременно се водят много спорове за това колко печели певицата, когато може да си осигури множество имоти, и се смята, че на месечно ниво с участия тя може да достигне над 30 000 евро.

"Теа работи с пълна пара и значително е вдигнала цената си спрямо предишни години. Тя излиза за над 30 000 евро, разбира се, има много, които искат да ѝ платят, защото знаят, че ще създаде зрелище. След като се говори толкова много за вилите ѝ, тя сама ги е придобила и спечелила всичките, няма нищо лошо в това" - каза ни източникът.