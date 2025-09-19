К онтейнерът за дъждовна вода е едно от най-практичните съоръжения в градината.

С него може да събирате големи количества вода за напояване, за която няма да платите и една стотинка.

В интернет се продават всякакви контейнери, от обикновени бидони до декоративни съдове с формата на амфора и дори облицована стена, които да хармонират визуално с пространството и да не дразнят окото. Какъв съд ще изберете – това зависи от вкуса и мястото, с което разполагате.

Контейнерът за дъждовна вода може да прилича и на огромно буре с чучур. Този вид колектор събира 260 литра и струва 631 лева. Ако пък предпочитате дъждовен колектор във формата на амфора с вместимост 250 л, ще трябва да платите малко над 800 лева.

Декоративният резервоар за дъждовна вода, който побира 400 л и имитира облицована стена, струва 1236 лева. Благодарение на ъгловата си форма той изисква минимално пространство въпреки големия си обем.

Бидони

Много по-евтини са обикновените резервоари, които нямат декоративни характеристики. Кръгъл съд с вместимост 210 л в момента се продава с 11% отстъпка и струва 84 лева.

Продават се и подземни резервоари, които могат да бъдат с много голяма вместимост. Контейнер, който побира 2650 литра, струва близо 2000 лева.

Резервоар за дъждовна вода не само може да се купи, но може да се вземе и под наем. Услугата се предоставя от различни фирми. Контейнерите са с голяма вместимост – 2000-3000 литра и са много подходящи за капково напояване.