В сяка втора жена разпознава в нейния образ черти от собствената си свекърва и затова отношението към нея е искрено и лично. Едва ли някой ще го отрече - Сибел Ташчъоглу е звездата в сериала „Шербет от боровинки”. Толкова е добра в ролята на Пембе, че ти идва да я хванеш за гушата и да стискаш, стискаш, докато спре да върши гадории. Ето част от тях:

1. Нежелана снаха = съсипан живот на сина

Да, Фатих никога не е бил ангел и дори в първите епизоди на първия сезон твърде "милото" му поведение вече показваше негативни черти. Въпреки това той имаше шанс да изгради нормални отношения с Доа, защото я обичаше по свой си начин. Повратният момент в отношенията им беше, когато тя поиска да се отделят и да заживеят в друг дом. Маминото синче Фатихчо обаче не можеше да допусне това и поставен пред избора да реши с коя от жените да продължи живота си, той избра мама. Колко пъти сте били и вие в такава ситуация?

Господарката на дома Юнал си пийва чайче. А на зрителите им трябва нещо по-силно, за да я понесат.

Както Пембе си призна пред отвратителната Ниляй, чийто стремеж беше да е снаха номер едно в семейството, тя не е спазила ритуала да хвърли пъпчетата на децата си някъде, че да им даде шанс да се развият в дадена посока, както повелява традицията, а вместо това ги държи под ключ в собствения си дом – с идеята пиленцата й никога да не се отделят от квачката и тя да си ги кътка под крилото.

Ниляй (на заден план), която се стремеше всячески да спечели благоразположението на майка Пембе.

Ако Фатих и Доа бяха заживели още в самото начало в отделен дом, всички проблеми може би щяха да бъдат избегнати, но свекървата не можеше да допусне това.

Зад маската на религиозната жена се крие отмъстителна и злобна тетка

2. Обсебване от Абдулах

Това не е точно любов, а обсебване. Да, Пембе се е омъжила твърди млада, не е познавала други мъже, приела е уредения брак с идеята, че така правят всички. Но постепенно се е вживяла така в ролята си, че всъщност не Абдулах, а тя е глава на семейството.

Пембе просто не знае как да бъде щастлива, защото не познава това чувство

Именно в стремежа си да държи съпруга си на къс повод и да го манипулира, като му пъха в устата разни лакомства или като се държи театрално за главата, вдигайки кръвно всеки път, когато ситуацията го налага, Пембе тласна дядката Апо към Алев.

В началото всичко в тази връзка беше безобидно и презрелият мъж никога нямаше да се хвърли в авантюрата по начина, по който го направи. Но било каквото било, когато видя, че губи битката, гаднярката Пембе изкара на фронта тежката артилерия и насъска децата си срещу собствения им баща.

В същото време, докато Пембе се тръшкаше заради изневярата на Абдулах, тя прие доста снизходително грешката на сина си Фатих, който изневери на бременната Доа. И това ако не е двоен стандарт!

Абдула е първият и единствен мъж в живота й, не е странно, че иска да го запази като свой трофей завинаги.

3. Бракът, който едва не уби Нурсема

Не само Абдулах се оказа впримчен в капана на властната Пембе, която го искаше за себе си като ценен трофей. Тя успя да съсипе живота и на децата си, докато правеше мили очи колко много се грижи за тях и колко всеотдайна майка е. В стремежа си да диктува на всички как да живеят тя направи всичко, за да попречи на дъщеря си Нурсема да следва сърцето си, а я даде на психопат. В третия сезон става ясно, че Пембе не си е научила урока и отново ще пробва същото.

Отношенията с дъщеря й Нурсема са сложни, тя никога не й е давала майчински съвет, а я е контролирала

4. Гьоркем – снаха за чудо и приказ

Всъщност всички онези кризи, на които станахме свидетели във втория и началото на третия сезон, бяха дело на Пембе. Именно тя си избра разтропаната Гьоркем за снаха само и само да отдалечи опърничавата Доа от сина си.

И дори когато разбере, че е направила грешен избор, Пембе няма да си признае, защото женуря като нея никога не бъркат. Познавате такива, нали? Властни, манипулативни, нахални – всички са им длъжни за нещо, а те винаги са прави.

Съперницата Алев, която извади всичко най-лошо у Пембе

А когато бъркат, са най-гласовити. Пембе е досадната съседка, която си вре носа във всичко, претенциозната лелка в трамвая, която иска да седне точно на определена седалка, простакесата в магазина, грубата и нахална колежка, която се държи като примадона и се кара с всички. Нагли гадини, които ти се иска да стъпчеш с обувка като хлебарки. Няма нужда да падате на нивото им, рано или късно „пембетата” си го получават.

5. Критичното състояние на Ниляй

Ниляй е героинята, която пострада най-много от пожара, защото така са решили сценаристите на "Шербет от боровинки". Това обаче е повече от логично: благодарение на този ход всички деца на Пембе всъщност пострадаха от ръцете на Пембе.

Снаха за чудо и приказ Пембе си я избра, след като раздели Доа и Фатих

Скоро ще видите отчаянието на Мустафа, който се страхува да не загуби жена си и да остане вдовец с бебе на ръце. Защото при всичките пози на Пембе тя обича единствено себе си.

Кристи Петрова