Д а изиграеш някого на екрана автентично не е лесна задача, защото всеки от нас е независим човек, а не просто „хамелеон“, който лесно може да се адаптира към средата. Ето защо много турски актьори и актриси използват някои трикове, за да улеснят процеса.

Телевизионните сериали, които толкова много обичаме, се произвеждат в Турция на конвейер, така че никоя от звездите няма много време да усети характера на героите си и да разбере каква е най-дълбоката им слабост и скрита сила. Ето защо те трябва да прибягват до трикове, които между другото също помагат на публиката да не свързва любимия си актьор или актриса изключително с един герой. Какво точно правят Керем Бюрсин, Ханде Ерчел, Озан Акбаба и други любими турски звезди, за да им повярваме?

1. Създаване на специален плейлист

Използването на музика, за да влезете в ролята, е един от основните трикове, които много актьори и актриси използват. Например Керем Бюрсин има отделни плейлисти за всеки герой, които са публично достъпни, за да могат феновете да ги оценят. А „Златното момче“ Мерт Рамазан Демир слуша определени композиции, за да се настрои за играта. Ако трябва да изиграе нещо динамично, той включва опера, а преди романтични и страстни сцени на помощ идват инструментални пасажи, като той даже хваща китарата. Благодарение на този подход определени песни започват да се асоциират с героя, така че преобразяването в него става възможно най-просто и бързо.

2. Драстични промени във външния вид

Ако искате да се превърнете в друг човек на екрана и да го направите по такъв начин, че да ви повярват, трябва да забравите за истинското си аз. Поради тази причина някои турски актьори предпочитат да променят радикално външния си вид за нови роли. А сред тези, които обичат този трик, особено често е Джан Яман. Той може да си пусне брада за кратък период от време или да я обръсне напълно, дори и да харесва този стил. И всичко това в името на автентичността, която е толкова ценена от зрителите. Например за ролята в телевизионния сериал „Сандокан“ Джан не си е подстригвал косата... в продължение на няколко години. Да, за актьора е важно да вижда в огледалото всеки ден не себе си, а съвсем различен и напълно непознат човек.

Джан Яман като Сандокан

Къванч Татлъту предпочита да използва същия метод. Неслучайно той е смятан за един от най-изявените актьори в Турция. Например за ролята във филма „Сънят на пеперудата“, където играе поета Музафер Тайип Услу, той трябвало да свали 10 килограма, за да „почувства“ героя, изтощен от болест.

3. Отиване на „среща“ с герой

Керем Бюрсин много харесва този интересен подход. За да се вживее напълно в образа, актьорът от сериала „Почукай на вратата ми“ предпочита да опознае героя си все едно отстрани. И трябва да се признае, че подходът му е интересен и работи добре.

Керем Бюрсин в Почукай на вратата ми

Между другото мъжът не е единственият, който прави това. Актрисата Нур Фетахолу, която играе Махидерван в сериала „Великолепният век“, се опитала не само да разбере, но и да оправдае героинята си. По този начин тя успяла надеждно да изиграе гняв и омраза към Хюрем, защото любимката на султана й отнема всичко, което толкова дълго е постигала чрез упорит труд и послушание.

Нур Феттахоулу като Махидевран Султан във Великолепният век

4. Пълно преобразяване и работа с психолог

За пълна автентичност някои турски звезди дори са готови да овладеят нови професии. Например това направи Ханде Ерчел, когато се подготвя за ролята на Лейла в сериала „Друг човек“, където за втори път участва с Бурак Дениз. Малко хора знаят, но актрисата e подходила много отговорно към подготовката. Ханде не само е преминала пълен стаж в турската прокуратура, за да разбере как функционира всичко отвътре и да свикне напълно с новия образ, но и е работила с психолог. Това е било необходимо, за да се разбере как точно да се изгради комуникация с човек, който има дисоциативно разстройство на идентичността, така че всеки конфликт пред камерата да изглежда автентичен. Ерчел работила и върху тембъра си, който трябвало да звучи различно в този сериал. Променила също и походката си. В резултат на това дори най-строгите критици оцениха работата на актрисата по ролята, отбелязвайки пълното й потапяне. И имаше много по-малко критични забележки от обикновено за това, че Ханде не изглежда автентична или преиграва някъде.

Ханде Ерчел с Бурак Дениз в Друг човек

5. Използване на реалния опит за „игра“ в трудни сцени

Разбира се, в турските телевизионни сериали има огромен брой драматични сцени и използването на специални капки за автентичен плач невинаги е добро решение. В крайна сметка емоциите трябва да се усещат, така че израженията на лицето и жестовете да съответстват на картината, която се опитват да предадат на публиката.

Озан Акбаба е майстор в използването на лични истории и преживявания за автентична работа пред камера.

Озан Акбаба в Далечен град

Тъй като съпругата и синът му остават в Истанбул през първата половина на снимките на „Далечен град“, а той е принуден да стои далеч от тях в Мардин, драматичните сцени му се получават доста лесно. Вътрешен човек от снимачната площадка твърди, че актьорът нарочно се е обаждал на детето си преди трудни сцени, защото след разговор с него меланхолията ставала толкова силна, че сълзите се стичали сами.

Кристи Петрова