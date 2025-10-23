Б ългарските фенове на „Шербет от боровинки“ ще останат разочаровани – в третия сезон актрисата Сибел Ташчъоглу, покрита със забрадката на властната домакиня Пембе, ще напусне сериала. Какво налага Пембе да бъде убита – ето някои от версиите, които се тиражират в последните дни.

Всички зрители са съгласни, че това е един от най-ярките образи в турския сериал с изключително висок рейтинг, който в момента върви по „Диема фемили“ у нас. Ето защо убийството на Пембе изглежда крайно нелогично. От доста време блогъри тиражират версията, че до решението на сценаристите се е стигнало след тежък конфликт между актрисите Сибел Ташчъоглу и Фейза Дживелек, която играе нахалната и проста снаха на Пембе – Ниляй. Това изглежда странно, тъй като двете публикуваха доста снимки във Фейсбук зад кадър, в които са прегърнати и усмихнати. Но тези дни турски медии тиражираха версия, че скандалът помежду им бил чутовен и се наложило да ги разтървават след „инцидент“, по време на който Фейза се изпикала върху стол на снимачната площадка.

Свада

49-годишната Сибел Ташчъоглу била шокирана от постъпката на 30-годишната си колежка, която отгоре на всичко се опитала да обвини нея за случилото се. Българският израз „кой ми се изпика в гащите“ приключил с рунд в полза на екранната Ниляй, което обаче предизвиква ярост у хейтъри, които атакуват актрисата Фейза Дживелек, че е получила ролята си с връзки, тъй като нейната майка Мелис Чивелек е сред сценаристите на сериала. Това даде повод за нови атаки, че тя си е отмъстила на Пембе, като я е умъртвила. Въпреки че няма официално потвърждение този скандал да е повлиял на сюжета, фенове призоваха Фейза незабавно да напусне сериала. Последваха и призиви за бойкот на сериала, което обаче не се случи. Любовна сцена между Доа и поредния мъж на Нурсема – Фираз, отново повдигна интригата и даже наложи сценарият да бъде пренаписан, след като традиционалисти се възмутиха от това. Така интимният момент се превърна в сън на един от героите в сериала, за да се укротят духовете.

Що се отнася до Сибел Ташчъоглу, след излизането й от сериала тя сподели в интервю, че тя самата би променила сценария, ако е имала такава възможност, защото не била съгласна дългогодишно семейство като това на Пембе и Абдулах да се разпадне. Тя би искала съпрузите да се помирят, но нямала думата.

Любов

В реалния живот актрисата е щастливо омъжена от 2016 г. за Мурат Колчак Кьостендил. Двамата се познават от гимназията, когато за пръв път през тях преминава „ток“. Сибел споделя, че още когато усетила тръпката, си помислила: „Надявам се някой ден да се оженим“. След като завършват, пътищата им се разделят, за да се срещнат отново 20 години по-късно и да свържат живота си официално. Мурат е брат на известния актьор, режисьор и бивш футболист Еркан Колчак Кьостендил. Техен братовчед пък е актьорът Бюлент Шакрак, женен за актрисата Кансу Тосун. След като пътищата на Сибел и Мурат се събрали отново, тя с изненада научила, че в продължение на 6 години са живели на съседни улици в Истанбул, но така и не са се засекли през цялото това време.

Кристи Петрова