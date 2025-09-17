В алиде Султан от „Великолепният век”, Фирдевс от „Забраненият плод” – това са само две от десетките роли на голямата Небахат Чехре. На 15 март тя направи 81, по-малко от година след като направи инфаркт. Тази красива и добре поддържана жена е доказателството, че годините са просто цифра. Но извън безупречния си вид тя има многостранни умения и неслучайно е наричана Кралицата на турското кино.

Родена в Самсун, Турция, Небахат е единствена дъщеря от четири деца на адвоката Иззет Чехре (починал през 1949 г.) и домакинята Мюзейен Чехре. Тя е от грузински произход по бащина линия и от лазски по майчина. Когато Чехре е на пет години, баща ѝ умира от сърдечен удар и тя се мести в Истанбул със семейството си. Чехре завършва основното си образование в училище „Мимарсинан“ и средното си образование в девическата гимназия „Фатих“, след което учи във Вечерното художествено училище за момичета. След завършване на образованието си работи като секретарка във фабрика за трикотаж.

Конкурс

През 1959 г. Чехре е избрана на първо място в конкурса за красота на Асоциацията на турските журналисти и печели титлата „Мис Турция“ през 1960 г. Тя представлява Турция на конкурса „Мис Свят“, проведен в Лондон. По-късно подължава кариерата си като моден модел и фотомодел.

През 1961 г. Чехре за първи път се появява на сцената като актриса в Детската секция на Градския театър в Истанбул. Същата година дебютира във филма с роля във филма „Дива роза“. От 1970 до 1991 г. се занимава с певческа кариера. През 2000-те години тя отново получава признание за ролите си в телевизионни сериали.

Чехре е носителка на почетни награди на 42-ия филмов фестивал „Златен портокал“ (2005 г.), 11-ия международен филмов фестивал в Ескишехир (2009 г.), 18-ия филмов фестивал „Златна кутия“ (2011 г.), на Асоциацията на филмовите автори (2014 г.) и 34-ия филмов фестивал в Истанбул (2015 г.).

Не е чудно, че тази жена изглежда така величествено - пътят ѝ към славата, успеха и богатството е бил много труден.

Както вече стана дума, титлата „Мис Турция” е трамплин, който я изстрелва нагоре. Именно победата в това състезание ѝ открива пътя към светло и щастливо бъдеще. Хилал започва редовно да получава покани за филми, а също така записва няколко песни, които ѝ позволяват да дебютира като певица, а хитовете ѝ са много топло приети от публиката. Но киното я привлича много повече, затова решава да се съсредоточи изцяло върху кариерата си на актриса.

Любов

През 1964 г. обаче 20-годишната успешна актриса се влюбва в Йълмаз Гюней. Избраникът е от кюрдски произход и не само е 7 години по-възрастен от Небахат, но и вече е известен режисьор.

Три години след запознанството им се женят. Ако в самото начало Гюней е поласкан от засиленото обществено внимание към Чехра, то съвсем скоро се превръща в истински тиранин. Бракът им трае само година, но през това време Хилал трябва да изтърпи много.

Йълмаз е безумно недоволен, че кариерата на жена му върви нагоре и че тя става по-популярна от него. Мъжът решава, че Небахат трябва да се откаже от кариерата си и да стане домакиня. Но изгряващата звезда на турската музика отказала да жертва мечтата си. Всеки ден в дома им има скандали, понякога прерастващи в насилие, и затова се развежда година след сватбата. Във всичките си многобройни интервюта тя подчертавала, че много е обичала Йълмаз Гюней, но никога не съжалявала, че е избрала кариерата си пред семейството.

През 1976 г. турската актриса отново решава да опита късмета си в личния си живот. Този път съпругът ѝ е баскетболистът Явуз Демир. Заради този брак тя се отказва от работа и се посвещава изцяло на домакинството. Но поради огромната и неконтролируема ревност на съпруга й щастието така и не идва в дома им. Небахат многократно подозира съпруга си в изневяра, а по време на кавгите им и съпруг №2 често вдига ръка срещу жена си, за да я дисциплинира и унижи. Последната капка е, че нямат деца в продължение на три години семеен живот. През 1979 г. Чехре се развежда за втори път.

Турската актриса успява да се върне към професионалния си път едва през 1985 г. 10-годишната пауза в работата ѝ оставя малки шансове за повторен успех, но тя успява да докаже на критици, продуценти и зрители, че наистина заслужава тяхното внимание и любов. Оттогава Хилал Небахат Чехре участва всяка година в снимките на нови проекти, които набират популярност по целия свят. Пандемията от коронавирус принуждава турската звезда да си вземе неопределена почивка, скоро тя обявява, че е готова да се върне на екраните, за да се сбогува с публиката.

Закаляване

Ранната смърт на баща ѝ, трудните отношения с майка ѝ и доведения ѝ баща, бедност, трудни бракове с насилници - Небахат Чехре трябва да издържи всичко това. Всички тези изпитания обаче не само не сломяват красивата турска актриса, а напротив, закаляват нейния характер и ѝ позволяват да постигне успех.

В интервютата си турската звезда често казва, че кариерата ѝ се е превърнала в основното ѝ рождение, и съветва всички свои фенове само едно - никога да не позволяват на другите да вярват в собствената си незначителност. Това е основната тайна на нейния успех.

Кристи Петрова