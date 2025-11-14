П родавачи на коли втора употреба внасят евро менте от Италия. Използват тайници в автомобилите и пласират най-вече банкноти с номинал от 10 и 20 евро. Това разкриха пред „Телеграф“ от МВР. От силовото ведомство обясниха, че вече имат няколко арестувани джамбази, правили въпросната схема.

Дребно

„От няколко месеца продавачите на коли втора употреба от Италия опитват да разработят тази криминална дейност. Като натоварят няколко автомобила в автовоз и разчитат, че никой няма да ги провери. Лъжат се обаче. Тайниците са на най-разнообразни места, опитват и под седалки да крият. Слагат по няколко пачки с дребния номинал – 10 и 20 евро“, обясниха криминалисти.

След това въпросните ментета се опитват да ги пласират най-вече по бензиностанции и големи вериги магазини. Целта е да има голям поток от хора и служителите да бързат, без да успеят да хванат фалшивите банкноти. След като бъдат хванати, измамниците винаги лансират версията, че не знаят за тайника и нямат никаква представа как въпросните банкноти са се оказали там в чисто нови купюри, обясниха криминалисти.

Акции

От МВР призовават, който има дори най-малко съмнение, че някоя банкнота е фалшива, незабавно да звънят на тел. 112 и да дадат информация къде точно са им я дали и всякакви други данни. Само преди няколко седмици СДВР направи няколко успешни акции и срещу търговци на евро менте, като бяха задържани няколко души, включително и клиентите на фалшификатите.

„Искам да използвам възможността да предупредя всички граждани във връзка с това, че най-вероятно в следващите месеци ще се увеличи обменът на финансови средства от левове в евро, да използват само лицензирани институции за тази цел. Тъй като фалшификатите, които установяваме към настоящия момент, са с много високо качество и може да заблудят всеки един човек, дори и тези, които считат, че разбират от еврови и левови банкноти“, коментира тогава директорът на столичната полиция Любомир Николов.

Трима измамници бяха арестувани при две различни операции в столицата в края на миналия месец. При първия случай са закопчани двама души – сърбин и българин от сирийски произход, които вече са с повдигнати обвинения. Сърбинът, който е постоянно пребиваващ, ще отговаря пред съда за това, че в столичния кв. „Толстой“ е държал 60 банкноти с номинал 200 евро и 200 банкноти с номинал 100 евро. Българинът също е държал голям брой евро ментета, и то в условията на неотложност, казаха от Софийската районна прокуратура.

При втората акция е арестуван мъж, който в себе си носил 32 000 фалшиви евро, като били от по 100 и 200 евро, готови за пласиране. Както вече „Телеграф“ писа, родните фалшификатори са едни от най-добрите в Европа.

Виктория Пенкова