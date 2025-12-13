З имният сезон в Банско започна с атрактивно спускане по пистите и богата празнична програма. Официалното откриване се състоя днес от 11:00 ч. под връх Тодорка, а от 17:30 ч. гостите на курорта се насладиха на кулинарна дегустация и фолклорна програма на централния площад.

Специални гости на откриването са легендите на ски спорта Джорджо Рока и Марк Жирардели. Те се изправиха един срещу друг с отбори от любители в състезанието „Влез в отбора на шампиона“ и участваха в атрактивното спускане с децата от ски училище. Двамата ще присъстват и на вечерната програма, с която бе поставено официалното начало на сезона.

Засега са отворени само три писти, затова дневната лифт карта е на намалена цена – 65 лева. Цената ще се увеличи, когато останалите писти бъдат пуснати.

Банско отбелязва туристически бум – от началото на годината до 30 септември курортът е посрещнал близо 285 000 туристи, равен на броя им за същия период през 2024 г. Най-много чуждестранни гости идват от Израел (24 500), следвани от Румъния (23 200), Великобритания (19 000) и Гърция (18 000). Планинският град е посетен и от туристи от Северна Македония, Сърбия, Турция, Германия, Ирландия, Кипър, Молдова, Чехия, Косово и Унгария.

Реализираните нощувки в курорта за първите девет месеца от годината са почти 900 000, което доказва, че Банско остава една от топ дестинациите за зимен туризъм в България.