Ш офьори плащат ежедневно по лев, за да преминат през паркинг, който им спестява 30 минути чакане в задръстване на столично кръстовище на бул. „Рожен“ с ул. „Ген. Никола Жеков“ в жк „Надежда“. Причината е, че улицата, през която минават, за да стигнат до бул. „Рожен“, е тясна, а по нея минава и трамвай, има и светофар и в района стават огромни задръствания, които изнервят шофьорите. По-находчивите са намерили начин от тясната улица да излизат директно на „Рожен“ през платен паркинг, който се намира близо до стадион „Локомотив“. Той обаче е частен и собствениците взимат пари за престой. Така въпреки че колите не остават на паркинга, те са таксувани само за преминаване. Според живеещи и работещи в района това им спестява 20-30 минути чакане на кръстовището за разстояние, което по принцип им отнема не повече от 4-5 минути в късните часове на денонощието или когато няма толкова движение.

Обход

Има и обходен маршрут до паркинга, но за да се премине през него, е необходимо да сте с висок автомобил, тъй като той е черен и има огромни кратери, които биха повредили автомобила, ако е по-нисък.

Според живеещи в района трамваят, който минава по тясната улица, трябва да бъде заменен с автобус, тъй като това е причината да има огромни задръствания. Живеещите в блока, който се намира на метри от релсите, споделиха, че когато минава трамваят, всичко в жилището им се тресе. Освен това, за да има автомобилно и трамвайно трасе в района, бе намален тротоарът за пешеходците.

Елена Иванова