Т рагедия с 3 загинали се разигра на магистрала Егнатия - Комотини, на пункта за събиране на пътни такси Ясмос.

Пътниците в двата автомобила са се връщали от сватба, а шокиращи кадри от мястото на инцидента ужасиха мрежата.

При все още неясни обстоятелства, камион, управляван от 56-годишен българин, който е имал и колега със себе си, се е блъснал в две превозни средства, причинявайки пожар и убивайки трима души. Според информацията до момента, в едното превозно средство е имало 4 души, 3 от които са били овъглени на място.

Шофьорът на камиона и неговият колега също са сериозно ранени и са откарани в болница. И двамата ранени се лекуват в болница „Сисманоглио“ в Комотини, но може да се наложи да бъдат прехвърлени в Университетската болница в Александруполис.

Втората кола, в която са се возили трима души, е била пометена от колата, която е ударена от камиона, за щастие без пострадали. Пътниците са напуснали превозното средство навреме.

Огънят се разпространи по периметъра на магистрала Егнатия, в селски район. Шокирани, преминаващи шофьори се втурнали към мястото, за да видят какво се е случило, докато бяха мобилизирани сили на пожарната, 3 линейки на EKAB и полицията.

Според ERT, пътниците в двата пътнически автомобила са пътували от Епир до Еврос, за да присъстват на сватба, а инцидентът е станал на връщане. Както съобщава xronos.gr, загиналите са 59-годишният шофьор и двама души на 61 и 57 години. Спасената жена е на 49 години. Четирима техни роднини са пътували в автомобила на роднините (36-годишният шофьор, 28-годишният пътник и двете им деца на 6 и 4 години).

