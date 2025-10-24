Крадците от Лувъра са оставили следи с ДНК. Те са намерени върху каска, ръкавици и жилетка, използвани при обира. От парижката прокуратура казаха, че анализите отнемат време, въпреки че са приоритет за лабораториите.

От там допълват, че очакваните през следващите дни резултати може да им дадат насоки, особено, ако извършителите имат досиета.

Обирът, при който крадци отмъкнаха бижута с културна и историческа стойност, оценявани на 88 милиона евро, продължава да е тема за дебати във Франция. Обмисля се откриването на полицейски участък в Лувъра. Правят се оценки и на нивата на сигурност в други музеи, които съхраняват ценни експонати, писа NOVA.

