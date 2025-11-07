Ш окиращо нападение разтърси центъра на Благоевград! В сряда около 10:55 ч. 33-годишен благоевградчанин се появил внезапно зад 37-годишна жена, която спокойно си пиела кафе с приятелка в барче в подлеза на площад „Георги Измирлиев“, близо до бившия боулинг център.

Мъжът нанесъл прободни рани по ръцете, шията и тялото на жената, предизвиквайки паника сред клиентите. На място веднага били изпратени екипи на Спешния център и полицията, а пострадалата е откарана в Спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград за лечение.

Ножът, използван за нападението, бил намерен в близост до мястото на инцидента, а извършителят бил задържан на място. В момента се провеждат процесуално-следствени действия, разпитват се свидетели, а разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

От полицията уточняват, че към момента нямат информация за състоянието на жената, докато медиците правят прегледи и изследвания.

Владимир Симеонов