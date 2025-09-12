16-годишен ученик дрогирал седемте от съучениците си и след това ги предал на педофил за изнасилване, съобщава Daily Mail.

Шокиращият инцидент се случи в Йоханесбург, Южна Африка. Жертвите, на възраст между 10 и 13 години, са претърпели тежка психологическа травма в резултат на насилствени действия от страна на техен съученик и перверзник.

Известно е, че тийнейджърът е решил да помогне на педофила в мръсните му дела и е давал напитки на децата, съдържащи наркотични вещества. След това той ги занесе при 31-годишен мъж, който под дулото на пистолет принуди момчетата да правят секс с него.

След като научават за инцидента, местната полиция незабавно започва да издирва престъпника. Мъжът бързо е открит и незабавно арестуван. В същото време, според Министерството на образованието на Южна Африка, неговият тийнейджър съучастник не е бил задържан. Човекът беше отстранен само от учене. Сега случаят се разглежда от разследващите органи на Южна Африка.