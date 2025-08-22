П оредна трагедия на морето.

От полицията в Бургас съобщиха за два нови случая на удавници по нашето Черноморие.

Живота си в морето са изгубили българска и чужда туристка.

Първият инцидент е от четвъртък и се е случил около 12.51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Вторият инцидент се случил около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие. В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Източник: БГНЕС