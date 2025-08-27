32-годишен мъж от Поморие е блъснал възрастна жена в квартал "Братя Миладинови" в Бургас.

Инцидентът се е случил около 11.23 часа във вторник на паркинга пред блок 33 в бургаския квартал.

Мъжът правил маневра на заден ход с микробус "Рено Мастер", когато блъска 87-годишна пешеходка.

Възрастната жена е получила контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък", без опасност за живота, предаде БГНЕС.

32-годишният помориец е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство