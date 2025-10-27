Т ежък пътен инцидент е станал в късните часове на нощта на бул. "Цариградско шосе“ в посока квартал "Младост“, става ясно от публикации в социалните мрежи. Вероятната причина за катастрофата е мократа и хлъзгава настилка.

На мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. По думите на очевидци, лек автомобил "Пежо“ в жълт цвят е паднал от моста на "Цариградско шосе“ при началото на бул. "Александър Малинов“. Колата е напълно премазана, предаде „Фокус“.

"Жълто Пежо на позната компания е летяло от моста... Страшно смазана е, дано няма загинали“, пише един от потребителите в социалните мрежи.

Друг добави: "От моста долу.. е как да няма загинали. Лошо! Да пази Господ. И ние да се пазим!“, смята коментиращ.

Към този момент няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила.