Е динадесет от подадените през тази седмица от ловците проби за изследване на африканска чума по свинете (АЧС) и трихинелоза са положителни, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), цитирана от БГЛОВ. Откритите случаи потвърждават продължаващото циркулиране на заболяванията сред дивата популация. Конкретните огнища са:

- африканска чума по свинете (АЧС) е установена в дива свиня в област Велико Търново;

- трихинелоза е потвърдена в отстреляни глигани в областите Кърджали и Благоевград.

За сравнение, отрицателни са пробите на 582 отстреляни глигани, което подчертава необходимостта от стриктно спазване на процедурите за контрол.

Модул

БАБХ създаде и въведе в експлоатация Модул „Лов“ - електронна система, която значително облекчава и ускорява процеса по контрол на пробите от диви свине. Електронен формат: данните се въвеждат от ловците през мобилно устройство, като всяка проба получава баркод за бърза и сигурна идентификация. Бърз резултат: след изпитването в лаборатория, резултатът се въвежда в системата и подателят може веднага да получи информация за него на мобилното си устройство или да го провери на сайта на агенцията по храните. Предотвратяване на грешки: използването на приложението елиминира често допускани грешки, дължащи се на неправилно попълнена на хартия информация.

Ветеринарните власти полагат значителни усилия за предотвратяване разпространението на АЧС от дивеча към домашните свине. Продължава ежемесечният лабораторен и клиничен надзор в свиневъдните обекти, който включва:

- клинични прегледи на животните преди движение (към кланица или между обекти);

- ежеседмично пробонабиране от умрели свине.

Контрол

Специален усилен контрол се упражнява върху обектите тип лично стопанство и тези с нерегламентирано отглеждане на свине, като целта е подобряване на биосигурността. При констатиране на огнище на АЧС в обект за отглеждане на свине се прилагат строги мерки за контрол и ликвидиране на болестта съгласно нормативната уредба.

БАБХ продължава да подпомага стопаните в прилагането на мерките за биосигурност, тъй като човешкият фактор и биосигурността остават най-рисковите елементи за навлизането на болестта в стопанствата.

Йото Пацов