Телевизорът събираше семейството в една стая преди 20 години, а сега всяко помещение в дома е оборудвано с него. 99 на сто от жилищата са снабдени с екран, а в голяма част има повече от един. Анкета на „Телеграф“ установи, че от 10 човека само двама заявяват, че имат по един телевизор в дома си. В някои от домакинствата пък има повече от броя на членовете на семейството. Например Катя и съпругът й живеят сами в апартамент в София, но имат и къща в Пазарджик. Те са си купили 8 телевизора, 6 от които са в къщата и ги ползват в почивните дни заедно със своите близки, когато отидат там, а другите два са в апартамента в София. Елена живее в къща в столицата и има само един телевизор, а семейството е от 4-ма души. Тя казва, че проблемът не е в закупуването на други устройства, а това, че телевизорът ги разделя и спират да контактуват. Семейството на Светозар е тричленно и разполага с 4 телевизора. Той сподели, че единият от тях е, защото бил принуден за турските сериали от съпругата си. Гергана и Иван от село Световрачене имат четири екрана, като във всяка стая има по един, но са сложили и телевизор на двора, за да следят любими футболни тимове и филми, докато си стоят през топлите дни под навеса.

Статистиката сочи, че при преброяването през 2001 година или преди повече от 20 години при 3,352 млн. жилища, 2,8 млн. са имали цветен телевизор, което е малко повече от 78 на сто.

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища или близо с милион повече, но под 1% са тези без телевизор.

Удобства

Освен че телевизорът за повечето семейства вече не е лукс, но и голяма част са снабдени с компютър. В момента такова устройство има в 50 на сто от домакинствата, а през 2001 година само 4 на сто от домакинствата са били снабдени с компютър в дома. Статистика за снабдеността на жилищата от 2008 година отчита сериозно увеличение на броя на имотите с климатици. Преди 16 години едва 13 на сто от имотите са били с климатик, сега те са 67 на сто.

Купуваме двойно повече уреди

Покупателната ни способност е нараснала през последните 20 години драстично въпреки повишението на цените. Една от причините за увеличение на материалната осигуреност е възможността за покупки на елуреди на изплащане, смятат експерти. Така, ако през 2004 година един на 100 човека е купувал хладилник на средна цена от 418 лева, то през миналата година повече от трима на 100 са купували такъв уред, който се продава за близо 700 лв. През 2004 година двама на сто човека са плащали 400 лева за пералня, сега бройката 6 души, а цената е скочила на 670 лева. Телевизорите също са поскъпнали двойно за 20 години, но сега близо 8 на сто човека купуват екрани, а преди 20 година са били 4 на сто.

По-малко живеят в материални лишения

Един от трима българи, които живеят сами, са принудени на материални лишения към края на 2020 година. Това сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение за броя на тези лица през 2008 година има значително намаление. Причината е, че тогава 75 на сто от домакинствата с един член са живеели в материални лишения. Над 40 на сто от хората над 65 години, които живеят сами, се лишават от определени стоки. За сравнение през 2008 година те са били 84 на сто. Като цяло делът на пенсионерите, които живеят в материални лишения, е най-висок в страната – близо 28 на сто.

Елена Иванова