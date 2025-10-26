З ловещият психотрилър с три жертви в руенското село Люляково продължава с нов труп.

Чичото на тройния убиец Фахри Селим Мустафа – Кемал, е открит мъртъв в дома си. Вестта, че той се е самообесил бе потвърдена от местни жители, но официална информация от полицията до момента няма. Инцидентът е станал късно вечерта в петък.

Според мълвата Кемал е посегнал на живота си след поредния разпит в полицията. Родственикът на Фахри попадна в полезрението на разследващите с подозрение, че убиецът е откраднал от чичо си оръжието, с което екзекутира майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Кемал отричаше и дори показа пред униформените собствената си ловна пушка заедно с разрешителното, надлежно заключена в сейф.

Клюки

Местни хора обаче подшушнаха, че чичото е имал и друга незаконна пушка, която вероятно Фахри е докопал. Двамата дори ходели често заедно на лов. Оръжието, с което бяха застреляни трите жертви, не е открито до момента.

След като Кемал бе открит обесен, в Люляково тръгна версията, че той е съпричастен с бруталните убийства или най-малкото е знаел повече, отколкото казва.

"Разбрахме, че вчера пак са викали Кемал на разпит. Когато се върнал, бил много отчаян и хората в селото смятат, че полицаите са открили нещо, което е знаел или някаква друга следа, че има някаква връзка с престъплението. Може и да не е замесен в самите убийства, а само да е помогнал на Фахри да се отърве от оръжието например", коментираха местни жители, които споделят единствено непотвърдени предположения и хипотези.

Съдебномедицинските експертизи установиха, че трите жертви са били подпалени, докато са били още живи. Макар и смъртоносно простреляни, те все още са дишали, когато убиецът е подпалил къщата.

Елена Анастасова