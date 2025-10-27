К ризата с шофьорите в столичния градски транспорт се задълбочава – въпреки бонусите и рекордните увеличения на заплатите след протестите през май, автобусите продължават да остават без кадри.

„Недостигът в момента е около 300 шофьори, а причината е проста – в България няма достатъчно квалифицирани кадри. И ние не правим изключение“, призна в ефира на NOVA директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов.

СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ: Узбеки возят софиянци в градския транспорт

По думите му, през последните шест години заплатите са били вдигани цели седем пъти, но проблемът не се решава. По време на COVID-кризата шофьори не липсваха – много българи се бяха върнали от чужбина. Днес обаче повечето от тях отново заминават и оставят дупка в системата.

„Работата е изключително отговорна, трафикът в София е кошмарен, инфраструктурата – лоша, а толерантността на пътя е на минимум. Това отказва мнозина. Всеки наш шофьор ежедневно отговаря за стотици пътници – не е лесно“, подчерта Манолов.

Съкращават част от транспортната администрация на столицата?

Основните причини за напускане, според него, са тежкият трафик, липсата на приоритет за градския транспорт и лошата инфраструктура.

В опит да запълни празнините, „Столичен автотранспорт“ вече е наел 11 шофьори от Узбекистан.

„Езиковата бариера се преодолява с обучение – нормален процес е. Както българи карат автобуси в чужбина, така и чужденци идват при нас“, поясни директорът.

И все пак има и добра новина – нови автобуси пристигат още през декември.

„И аз искам да дойдат по-рано, но за съжаление законовите процедури са бавни“, успокои гражданите Манолов.