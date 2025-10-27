С лед водното бедствие във ваканционно селище Елените, при което загинаха четирима души, по разпореждане на Министерството на околната среда и водите започнаха масови проверки на деретата по цялото Черноморие. Те се извършват от "Басейнова дирекция" – Варна и обхващат областите Варна, Бургас и Добрич.

Проверките текат през последните 10 дни и продължават и в момента. Вече са установили множество нарушения.

"В много от случаите се натъкваме на строителни и битови отпадъци в коритата на деретата. Това намалява тяхната проводимост. Полагани са тръби с неясни размери и има изградени мостови съоръжения, които очевидно не могат да поемат високи води", каза пред БНТ инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

По думите му, е установено и затлачване на водни обекти в урбанизирани територии, както и наличие на растителност и паднали дървета, които пречат на оттичането на водата.

Относно незаконното строителство, директорът потвърди, че има такива случаи: "В някои от проверените обекти сме установили извършено строителство или покриване на речни корита. Това не е забранено от закона, но трябва да се извършва по определени правила и с осигурена проводимост" , каза той.

За установените нарушения ще бъдат издадени предписания и сезирани компетентните органи.

Проверки са извършени и в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна, където също са констатирани проблеми. В комплекса има изградени мостови съоръжения с осигурена проводимост, но преди входа му открихме положени тръби и дори съоръжение в речното корито, което не е на мястото си. Ще издадем предписание за премахването му", уточни Димитров.

Според експерта, осигурената проводимост е ключова при интензивни валежи: "Когато вали силно и пада голямо количество дъжд за кратко време, ако по речното течение има прегради, водата не може да се оттече нормално. Тогава тя се разлива и причинява щети," обясни той.

Инж. Димитров подчерта, че засипването на речни корита е категорично забранено, а контролът е споделен между няколко институции: "В урбанизираните територии общините носят отговорност за поддръжката и проводимостта на водните обекти. Извън населените места – това е задължение на областните управители, които по закон трябва да извършват проверки поне веднъж годишно."

Инж. Димитров допълни, че за участъците с намалена проводимост ще бъдат издадени предписания, а в случаите на незаконно строителство или замърсяване ще бъдат наложени административни санкции.