С тудентката от Университета на Кентъки и можоретка Лейкън Снелинг на 21 г., бе арестувана, след като тялото на новородено бебе бе открито в черен найлонов чувал, скрит в килер.

Полицията е била извикана в жилище близо до кампуса след сигнал за непробудно дете. Офицерите намерили бебето „увито в кърпа вътре в черен чувал“, съобщиха властите. Детето било обявено за мъртво на място.

След разпит Снелинг признала, че е родила детето. Младата жена е обвинена в злоупотреба с труп, укриване на доказателства и прикриване на раждането на бебе.

Снелинг е член на състезателния отбор по STUNT на университета през последните три сезона и в момента е студентка в последната си година.

Причината за смъртта на бебето все още се разследва от съдебния лекар на окръг Файет. Снелинг се намира в ареста на окръг Файет.

Университетът на Кентъки засега не е коментирал случая.