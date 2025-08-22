18-годишният Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ шестима души в "Слънчев бряг", се връща в ареста. Това реши съдът, след като Прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка „домашен арест”, съобщи NOVA.

ИСТИНСКО НЕЩАСТИЕ: Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт!

СЛЕД ТЕЖКИЯ ИНЦИДЕНТ КРАЙ МОРЕТО: Националното следствие поема касапницата с АТВ-то в Слънчев бряг

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в Бургас с искане за справедливост.

КОШМАРЪТ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ: Пуснаха под домашен арест младежът, премазал пешеходци с АТВ!

Разследването по случая беше поето от Националната следствена служба след разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Междувременно днес се провеждат протести в подкрепа на семейството на пострадалите в три големи града у нас. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент.

„Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни Юлиян, член на семейството.

„Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми”, сподели майката на Христина.

„Ще направя всичко възможно шофьорът да си понесе последствията”, допълни братът на жената.

Съмнения има и за коректността на взетата от Бургазлиев проба за наркотици, която е направена в Районното управление на МВР, а не на мястото на катастрофата.

„Тепърва има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента, полицай е тествал АТВ-то.Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на „Здравей, България” адвокатът на семейството Георги Радков.