- Г-н Маринов, на какъв етап е разследването срещу Никола Бургазлиев, който с АТВ помете 5 души, младата майка Христина издъхна, а 4-годишният Марти още е в „Пирогов“?

- Случаят е много тъжен. Разследването е в активна фаза. Извършени са неотложни действия по него. Може да се каже, че е на етап назначени експертизи и се очакват заключенията на вещите лица. Беше извършен подробен технически оглед на АТВ-то в пункт за технически преглед, където беше установено неговото състояние.

- В какво състояние е АТВ-то, здраво ли е или е имало проблеми?

- Разбира се, че след удара не е здраво, но въпреки него е запазена спирачната му система, тя функционира и абсолютно всичките му колела при натискане на педала за спирачка се задействат и са установени параметрите. Всички изследвания са документирани от вещите лица и са вписани в протокола за оглед на вещественото доказателство. Също така мога да ви кажа, че не се установи проблем и в педала за газта. Няма абсолютно никаква видима причина този педал да заяде и дори сме го иззели, за да бъде приложено като отделно веществено доказателство, за да бъде представено при поискване по надлежния ред.

- Това означава ли, че тезата, която развива защитата на Бургазлиев и момичето, което е било с него, не е вярна? Те твърдят, че педалът на спирачката е бил развален.

- Това е право на обвиняемия да се защитава. По повод неговите обяснения е зададен отделен въпрос на вещите лица - да бъде отговорено дали на база техническото състояние тези обяснения са достоверни и дали може да се е получило това, което той твърди. Автотехническата експертиза ще отговори на този въпрос.

- Колко тежи АТВ-то и наистина ли е имало ограничение от 38 км/ч., както твърдят собствениците?

- АТВ-то тежи 1 тон. Измерихме всяка от осите - 550 е задната и около 500 кг е предната. Общото тегло става 1050 кг. Много по-тежко и много по- страшно е това превозно средство. Много бързо ускорява и е като един снаряд, изтребител и при неопитен водач той много лесно може да загуби контрол, особено когато се ускорява в завой – да го увлече в посоката на завиване и той да не може да го овладее.

- Имало ли е изкуствено въведено ограничение на скоростта от 38 км/ч?

- Без значение е това, защото предварително изчисленията са, че той е развил не повече от 30 км/ч. Достатъчно е и при по-ниска скорост да се загуби контрол. Има една скорост, с която не работи законът и вещите лица - тя се ползва при автомобилните състезатели. Нарича се „безопасна скорост“ - термин, който не е приложим при тези случаи, но от житейско-практическа гледна точка зависи от личните умения на водача. Един може да се движи безопасно при много по-високи скорости и да контролира при кривите, докато неопитният шофьор ще загуби контрола при много по-ниска скорост.

- Никола Бургазлиев е имал книжка от няколко месеца?

- Да, той е имал книжка от месец май. Преди това, през март, е навършил пълнолетие. За този кратък период може и да има някакъв опит, но очевидно той не е достатъчен.

- Записите от колко камери са вече при вас в Националната следствена служба (НСлС)?

- Пет са камерите и те може да се каже, че гледат местопроизшествието от всички посоки. За първи път в моята практика виждам място, при което целият маршрут е проследен – от потеглянето до извършването на маневрата в кръстовището, насочването към съседната улица, насочването срещу насрещното превозно средство, отклонението и за съжаление се вижда и самият удар с пешеходците на тротоара.

- Как се стига дотам Бургазлиев да се вреже в хората с АТВ от 1 тон?

- Този механизъм ще бъде описан от вещото лице и не искам да изпреварвам терминологията. Това е технически въпрос. Подсказах ви, че имаме ускорение в завой, имаме движение срещу насрещно движещ се микробус и е очевидно, че опитва да избегне удара и прави рязка маневра надясно, след което попада в хората.

- Много се коментираше, че е върнал назад, след като се е забил в хората. Има ли такова нещо или ги удря и спира?

- Той не спира, той преминава през тях и спира в стената на хотела без никаква видимо спирачно усилие, без видимо задействане на спирачния педал. Механизмът на удара е установен визуално. Анализът на тези обстоятелства ще се прави с оглед субективното отношение на водача, но и експертизата ще даде отговор. Ще се направи и юридически анализ.

- Вие сте следовател от много години, виждали сте голям брой тежки случаи, и то какви. Права ли съм обаче, че след като сте изгледали камерите, сте реагирали емоционално?

- Старая се да не се повлиявам емоционално, рядко ми се случва, но този случай много ме натъжи, наистина много (просълзява се).

- Той разплака цяла България, не само мен и вас!

- Много се натъжих, много. Нелеп е случаят сам по себе си. Това е стечение на много последователна верига от събития с причинно-следствена връзка.

- Излезе, че Никола Бургазлиев е бил под въздействието на марихуана. Може ли да кажем кога е пушил тази трева? Разбрахме, че май на някакъв рожден ден.

- Заключението на експертизата посочва граничен период назад, в който се предполага, че е станала консумацията - в рамките на 36 до 48 часа. Повече от това тя не може да конкретизира. Приема се, че в момента на управлението е бил под въздействието на наркотични вещества, при което се дава една експертна преценка какво е състоянието на водача под такова въздействие – начин на реагиране, преценка на ситуацията и начин на действие.

- Питам дали е бил повлиян от дрогата в момента на инцидента?

- Без да цитирам точно – повлиян е водачът.

- Което утежнява още повече неговото дело напред?

- Това е абсолютно квалифициращо обстоятелство, което ще бъде включено в следващото постановление за привличането му на обвиняем.

- На вас какво ви направи впечатление при разпитите?

- Изрази съжаление. Само да посоча, че всички са работили активно и пълноценно, но понеже всеки иска да няма съмнения, още в самото начало делото се изпраща на следовател от окръжната следствена служба. Там някои от следователите си правят отводи.

- Защо? Защото родителите на Бургазлиев са полицаи и се познават ли?

- Точно така, това е логично. След като делото попада при съответния следовател, той извършва всички необходими действия и се изпраща в НСлС.

- След като съдът пусна под домашен арест Бургазлиев, започна да се надига мощна вълна на обществено недоволство. МВР министърът Даниел Митов разпореди и втора проверка по случая, тъй като имаше съмнения родителите му полицаи дали влияят на разследването. И.д. главният прокурор Борислав Сарафов също поиска проверка. След това делото дойде при вас?

- Не знам какво точно се проверява и в каква насока от МВР, защото това е тяхно право и задължение да елиминират всякакви съмнения. Моето впечатление и от разговори с ръководството е, че са взети всички мерки, за да се избегне съмнение. Затова във всички действия са включени командировани лица, а местните умишлено не са ползвани.

- Къде обаче е правен полевият наркотест на Бургазлиев, който го изкара чист - без алкохол и наркотици?

- В районното е правен.

- Това обаче така ли се прави? Не трябва ли още веднага, на място, за да е ясно, че не се манипулира?

- Аз имам и други дела, при които съм видял да се ползва полеви наркотест Drug check 5000. Особеното при него е, че трябва да се спазва строго определена процедура при тестване на лицата. Доколкото съм чул, често се случват фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати. Това все пак е полеви тест. При всички случаи меродавни са резултатите от кръвния тест.

- Той къде е направен?

- Кръвната проба на Бургализев е взета в болница в Бургас по надлежния ред, запечатана с холограмни стикери. Има и контролна проба. Самият тест е направен в токсикологичната лаборатория на ВМА-София.

- Питам ви, защото виждаме как почти всички фалшиви резултати показват дрога при водачите, а пък при Бургазлиев е отрицателен именно този тест. Това буди ли някакво съмнение?

- Не бих се ангажирал да кажа, че това е умишлено. Трудно е да се направи извод от резултата, че някой е изманипулирал теста. Дори да е станало, няма как да се покаже. Просто това доказателство - дръг тестът, не се взима предвид. Надлежното е кръвната проба. Резултатът е категорично ясен - има наличие на наркотични вещества в кръвта.

- Как се е държал Бургазлиев след катастрофата? На всички ни направи впечатление, че той не излезе с лично изявление, а все някой говори вместо него.

- От камерите видях как се държи. Имал съм разговори с колегите, които са работили с него. Споделили са ми, че се държи хладнокръвно. Имайте предвид, че той е със здрава психика, защото е спортист, владее се емоционално и не показва някакъв емоционален срив. Не е показал и особена емоционалност по отношение на собствената си оценка и допуснатия резултат.

- Той не се е разстроил от това, което е направил – да прегази 5 човека и сред тях 3 деца?

- Не може да се каже разстроен или не, просто не показва емоционално разстройство, а хладнокръвие.

- Вие се просълзявате, аз се просълзявам, а извършителят не?

- Няма как да го коментираме този въпрос и да вадим изводи за оценката на собственото поведение.

- Освен Христина и малкия Марти има още трима блъснати. Какво е тяхното състояние, къде са?

- Не мога да ви кажа в момента къде се намират. С тях ще бъде работено допълнително. Те имат съответните права по реда на НПК, които ще им бъдат назначени. Те си имат вече свои довереници – процесуални представители, които са се легитимирали по делото и има постъпили книжа в хода на досъдебното производство.

- Какви са им нараняванията?

- Не мога да коментирам. Говорим за средна телесна повреда и по-леки телесни повреди. Не мога да детайлизирам.

- Вие се видяхте и разговаряхте с близките на Христина и Марти. Какво им казахте?

- Да, разговаряхме. Обясних им какво се прави, как се прави, какви права имат. Казах им, че когато всички доказателства бъдат събрани, ще им бъдат предявените материалите, за да се запознаят с тях, ако имат бележки, забележки и т.н.

- Имали ли сте друг толкова тежък случай?

- Да, имал съм. Македонският автобус с 45 изгорели човека, овъглени. И като количество, и като тежест е много по-жесток. При случая с Бургазлиев особеното е кръстовището, което е несиметрично и маршрутът на действие е специфичен, навлизайки в платното. Но това ще бъде анализирано допълнително.

- Колко време ви отне разследването на македонския случай?

- Тогава приключи много бързо разследването. Впоследствие процедурата се забави поради задължението ни да установим всички починали лица. Бяха направени международни поръчки за правна помощ.

- Питам ви, защото хората вече се отвратиха от бавното правосъдие, размотаване между инстанциите. Има ли начин да се забърза всичко?

- Нека да направим разграничение. Първо - приключването на разследването по досъдебното производство е една от фазите, която е зависима най-вече от експертите. А знаете и вие, че те не достигат. Говорим и за съдебните лекари, за автотехниците. Имаме случаи да ни се бавят много време експертизи поради факта, че експертите са търсени от цяла България, и то все по медийни случаи. И всеки иска приоритетно неговият случай да бъде разрешен, а хората балансират.

- Как може да се разреши този въпрос?

- С обучение на експерти, с квалифициране.

- След като изгледахте записите от Слънчев бряг, какво направихте, като се прибрахте вкъщи? Аз не знам как човек се отърсва от такива гледки.

- Аз имам изградена защита. Човек изключва, спира да мисли, това е моят личен похват. Не се опитваш да съпреживяваш болката на близките на жертвите, иначе ще прегориш, ще ти изгори бушонът. Налагаш си да не влизаш в болката, да го гледаш като материя, която трябва да се свърши. Емоцията товари и пречи на трезвата мисъл. Както се казва, „хладен ум, горещо сърце“, тази фраза важи, въпреки че е използвана по друго време.

- Смятате ли, че случаят с Бургазлиев ще приключи по-бързо и ще влезе в съда?

- Експертите изясниха основните параметри на произшествието. Съвсем уверено заявиха, че за тях случаят е изяснен.

- Вие работите ли по случая и с 21-годишния Виктор Иванов, който като камикадзе се вряза в рейс и уби на място възрастния сирийски лекар?

- Не. Но искам да ви кажа, че младите не съзнават, че когато не се съобразяват със законите на физиката, превозното средство е един снаряд, който може да причинява телесни повреди и смърт. Затова трябва образование, разясняване от вас, медиите, че те носят отговорност не само за себе си, а за всички, защото могат да мачкат хора. Битката е неравна между машината и човека. При един тон летящ снаряд хората нямат шанс.

Виктория Пенкова