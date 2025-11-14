Първата половина от редовния сезон изтече. Изминаха 15 кръга, в които всеки игра с всеки, като изключваме мача Берое-Лудогорец, който бе оставен да се проведе през декември. Вече обаче имаме солидна основа от изминали срещи, които са достатъчни, за да се направят някакви изводи. А на база най-вече на случилото се в близкото и не чак толкова близкото минало, можем да опитаме да дадем и някаква прогноза за по-нататъшния развой на събитията. Уточняваме, че тези изминали 15 кръга някога, дори в по-голямата част от историята на нашия футбол, се равняваха точно на половин сезон. Отборите в групата най-често са били 16 както сега. И съответно програмата им е включвала 15 есенни и 15 пролетни мача. Сегашните 15 също са 50%, но от редовния сезон, а не от целия.

За момента Левски е водач и то убедителен. Факт, който твърде малко хора през юли щяха да имат смелостта да прогнозират.

Цялата разработка четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX