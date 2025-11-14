О громен букет от посолството на Турция получи селекционерът на България Александър Димитров на Летище "Васил Левски". Цветята в червено и бяло бяха от посолството на Република Турция и е с пожелание за късмет и успехи и като израз на добра воля. Човекът от дипломатическата мисия беше дошъл първи на терминал 2 и събра погледите с цветята. Но никой не предположи, че са треньора на България.

Българският национален отбор по футбол замина днес в 9.30 часа с чартърен полет за Бурса, където утре от 19.00 часа излиза в своя мач номер 5 от група "Е" на Световните квалификации. "Лъвовете" ще търсят първи точки след четири поредни поражения. Турция е с 9.

Групата на България включва 23-а футболисти след излизането заради контузии на Антон Недялков, Петко Христов, Радослав Кирилов и Станислав Иванов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX