К ъсна оферта разбуни духовете в ЦСКА. Отборът от ОАЕ Хор Факан иска да купи халфа на „червените“ Илиан Илиев-младши, научи „Мач Телеграф“. Пазарът в арабската страна затваря на 2 октомври и дотогава те ще се надяват да привлекат родния национал. Хор Факан го изкушава със заплата, каквато трудно може да взима в България. Иначе синът на треньора на Черно море е оценен от Transfermarkt на 800 000 евро.

В Хор Факан личат имената на бившия съотборник на Кирил Десподов в ПАОК Тарик Тисадули и на камерунския национал Пиер Кунде. Самият Илиан Илиев вече има опит в чужбина, като носи екипите на португалския Академика, кипърския Аполон Лимасол, с които стана шампион, както и гръцкия Кифисия.



Повече - в днешния брой на "Мач Телеграф"