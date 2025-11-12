Р аботата по изграждането на стадион „Българска армия“ напредва с поглед към бъдещето, когато новият дом на ЦСКА ще влезе в експлоатация.

За това свидетелства новото видео реконструкцията на съоръжението, заснето с дрон и публикувано от влогъра skyPoint в YouTube.

На кадрите се вижда, че в ъгъла между секторите „А“ и „Б“ и точно по диагонал – между „В“ и „Г“, са монтирани две бели цилиндрични тела. Това са клетки на един от мобилните оператори. Целта е те да поемат натоварването и да няма претоварване на сигнала, когато „Армията“ се напълни за мачовете или други събития.

Друга новост по строежа на стадиона е работата по металната конструкция на фасадата, която вече започва да обхваща и сектор „А“, след като основната работа по изграждането на монолитната конструкция завърши.