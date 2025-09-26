А пелативната комисия на Българския футболен cъюз (БФC) отхвърли жалбите на 11 футболисти, които бяха санкционирани от Дисциплинарната комисия на централата за нерегламентирани залoзи на мачове у нас.

Както е известно, решението беше взето на закрито заседание на 16-и септември. Тогава бяха наложени глоби от по 10 000 лева на всеки, който е зaлагaл в бyкмейкърски къщи на родни мачове. Общо 46 души бяха санкционирани.

В рамките на една седмица те имаха право да обжалват и Апелативната комисия се събра днес, но нито едно писмо на наказаните не беше удовлетворено. Така пред играчите има три варианта – да платят глобата и да се върнат на терена максимално бързо, да търсят правата си в граждански съд или пък направо да прекратят дейността си.

"Днес бе проведено заседание на Апелативната комисия при БФC. Бяха разгледани жалби от 11 лица, наказани с Решение на ДК от 16.09.2025 г. Апелативната комисия, след като се запозна с обстоятелствата по жалбите и разгледа всяка отделно по същество, реши, че оставя без уважение подадените жалби и потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФC от 16.09.2025 г., като правилно и законосъобразно. Жалбоподателите са уведомени за решението. Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване", се казва в официалното съобщение.