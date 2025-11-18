Б раво, българи! Националите забърсаха срамните за тях квалификации за Мондиал 2026 с победа в последния мач - 2:1 над Грузия на Националния стадион "Васил Левски".

Александър Димитров: Вярвам в момчетата

„Лъвовете“ зарадваха малцината по трибуните с два гола още през първото полувреме във вратата на Гиорги Мамардашвили. Георги Русев откри резултата с акробатично изпълнение, което донесе кратки аплодисменти от „Васил Левски“. Малко по-късно Филип Кръстев удвои аванса, след като се възползва от отбит удар на Здравко Димитров и прати топката в мрежата от точката на дузпата.

Грузия обаче не се предаде и в 88-ата минута Лука Лочошвили върна интригата с гол отблизо, след като българската отбрана не успя да изчисти топката в наказателното поле. Гостите натиснаха в заключителните минути и пропуснаха няколко добри възможности, но Димитър Митов и късметът запазиха така нужната победа за нашия тим.

Успехът спасява България от историческо дъно в квалификациите – най-слабият цикъл остава този отпреди повече от 90 години по пътя към Мондиал 1934. За селекционера Александър Димитров това бе първи триумф в четвъртия му мач начело на „трикольорите“.

