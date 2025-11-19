С елекционерът на България Александър Димитров говори след първата си победа начело на националния отбор – 2:1 над Грузия на „Васил Левски“. Наставникът подчерта, че успехът е резултат от характера и усилията на футболистите, а в основата на неговата работа стои доверието към тях.

БРАВО, БЪЛГАРИ!

„Посрещнах ги, защото играчите заслужават, а и имат моето уважение, както и на всички. Стараха се, играха много сплотено и концентрирано. Играха всеотдайно. Тази игра, начинът им на влизане в мача даде резултат. Заслужават го с работата си през тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, каза Димитров.

Той обърна внимание и на класата на съперника: „Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен противник, участник на последното Европейско първенство, това беше част от нашия план за мача. Една от задачите беше да не получаваме гол, накрая всичко свърши добре.“

Димитров припомни, че е видял характер в отбора още в първите дни на работа: „Тази реакция я видяхме в първия мач с Турция – изравнихме веднага след като ни поведоха. Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях.“

Наставникът очерта и мисията за изграждане на стабилно ядро в състава: „Гледаме вече да правим, да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща. Не сме си правили експерименти, но ако имате предвид предния прозорец с 8 промени – трябваше да вкараме свежи хора с Испания“, завърши селекционерът.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX