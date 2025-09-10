Б ългария изигра два мача от своята квалификационна група за Мондиал 2026. Трикольорите загубиха от Испания и Грузия с по 0:3 и все още нямат отбелязан гол.

Статистиката на борбата в зона "Европа" показва, че само още два отбора нямат отбелязано попадение - Лихтенщайн и Андора. Дотук головата разлика на андорците е 0:10, на Лихтенщайн е 0:19, а на България - 0:6.

В групите с по пет състава (шест от 12 групи) са се изиграли повече мачове. С поне по един гол в кампанията са Гибралтар, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Беларус, Молдова, Латвия и Люксембург.

Следващият двубой на България е срещу Турция на 11 октомври.