Днес своя дебют начело на Лудогорец ще направи новият наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо. По принцип правилото, че при треньорска рокада, началото е силно важи в пълна степен за Лудогорец. Особено за чужденците. Почти всички от тези, които са заемали поста в Разград са започвали успешно, независимо дали става дума за мач от първенството, от европейските клубни турнири, Суперкупата на България или мач от първенството.

Единственото изключение е Бруно Рибейро. Португалецът се изложи сериозно през лятото на 2015-а и загуби в Разград с 0:1 от Милсами Орхей на старта в Шампионската лига. След това допусна ново поражение и в реванша с 1:2, макар при резултат 1:1, домакините да останаха с 10 души. Бразилецът Пауло Аутуори пък трябваше да стартира на неутрален терен. Първият му официален мач бе за Суперкупата на България на „Трейс Арена“ в Стара Загора.

