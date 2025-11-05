Б лагодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва своя профил в социалните мрежи, за да отправи поредната си силна атака срещу Георги Кабаков, след като елитният ни рефер се завърна в нарядите за мачовете от 15-ия кръг на Първа лига.

Ето какво написа Цветомир Найденов по повод Георги Кабаков:

"А! Нотариуса възкръсна! Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия : Георги Стоянов(това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка Много силна бригада е събрана там

На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове… Game Over за Нотариуса!", написа бизнсеменът