Даниел Васев е бивш играч на Локомотив София, а вече е и спортен директор на столичните “железничари“. Синът на легендарния треньор и играч на тима- Димитър Васев, се съгласи да говори специално пред „Мач Телеграф“ за първите си дни начело на спортно-техническата власт в столичния клуб, очакванията и целите на Локомотив за този сезон.

- Г-н Васев, вече втора седмица сте спортен директор на Локомотив София. Футболистите Ви посрещнаха с победа срещу Монтана, която бе последвана и от още една много зрелищна срещу Ботев Пд. Как се чувствате в родния си клуб, но вече не като футболист, а като спортен директор и доволен ли сте от последните два мача на Локомотив?

- Чувствам се като човек, който си е вкъщи, с повечето хора се познавам, други съм следял изявите им отстрани, запознат съм със силните и слабите страни на това какво заварвам в Локомотив София. Иначе, футболистите играха на добро ниво в последните два мача, този с Монтана го спечелиха и с човек по-малко, показахме дух. С Ботев изиграхме силно първо полувреме, после Ботев изравни, но отново показахме характер, което ми се ще да виждам от нашия отбор.

- Идва зимен трансферен прозорец, което поражда винаги много слухове за пристигащи и напускащи играчи в един тим. Ще се подсилите ли през януари?

- Разбира се, имаме набелязани играчи на конкретни позиции и сме ги дискутирали заедно с треньора и собственика на клуба. Играчите няма да са много, но смятам, че ще са правилните, ако ги привлечем. Търсим тип играчи, които да повишат нивото ни като клуб и лице, което искат да виждат хората.

- На Локомотив му предстои един от важните тестове през уикенда- мач за Купата с ЦСКА. Какво очаквате лично вие от този двубой, готов ли е Локо да отстраните „червените“?

- ЦСКА в момента организационно и финансово са на много високо ниво. След идването на Бойко Величков и Христо Янев отборът притежава и енергията, която преди това им липсваше. Мачът ще е много тежък ,но Локомотив е отбор с дългогодишна и славна история и нямаме повод да се притесняваме от никого. Все пак клубът е дал на футбола Никола Котков, Спиро Дебърски, Атанас Михайлов и много други легенди.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ