Треньорът на Левски Хулио Веласкес има две дилеми в състава, които трябва да реши до началото на Вечното дерби в събота. Най-вероятно той ще обяви крайното си решение в часовете преди мача, когато Левски ще направи лека тренировка. В средата на терена, при очакваното отсъствие на Мазир Сула, титуляр зад тарана Мустафа Сангаре ще бъде Евертон Бала. Една от въпросителните пред треньорския щаб на „сините“ е кой ще играе в дефанзивната част на средата на терена. Най-вероятно това изглежда е двойката Гашпер Търдин – Акрам Бурас.

Възможно е обаче един от двамата да бъде заменен от ветерана Георги Костадинов. В последния мач на „сините“ в тази зона титуляри започнаха Костадинов и Асен Митков. Малко вероятно изглежда юношата на „сините“ да започне дербито от първата минута. Втората дилема е за десния фланг на отбраната. Засега Оливер Камдем печели изцяло битката за титулярното място срещу португалеца Алдаир. Почти на 90 процента отново Камдем ще получи доверието на треньора, като срещу себе си ще има звездата на ЦСКА Йоанис Питас.

