В събота лидерът в Първа лига Левски приема последния в класирането Добруджа. Тимът от Добрич има отчайваща статистика от гостуванията си на стадион „Георги Аспарухов“, показва историята. Добруджа е единственият отбор от сегашния състав на Първа лига, който никога не е печелил дори и една точка в Долината на глинените гърнета, както нирачат „Герена“. Куриозното е, че „златисто“-зелените“ правят равенство с Левски в София при дебюта си в елита на България през 1962 година. На 27 октомври двата тима се срещат и Добруджа си тръгва без допусне гол – 0:0. Мачът обаче не е на „Георги Аспарухов“, който е построен година по-късно, а на националния „Васил Левски“.

Общо двата тима са изиграли 14 мача в София, като в 13 от тях „сините“ са победители. Головата разлика е също показателна за тоталното превъзходство на левскарите – 40:7. Най-големите победи са три – с по 5:0. Първата е на 21 ноември 1993 – четири дни след епохалния успех на националите в Париж на „Парк де пренс“ и седмица преди една от най-големите победи на „сините“ в Европа. На 29 октомври Левски изхвърля от турнира за Купата на европейските шампиони шотландския колос Рейнджърс. Втората победа с 5:0 е три години по-късно – на 16 ноември 1996 година. Друга любопитна подробност е, че последният мач между двата тима, също завършил 5:0, се игра навръх рождения ден на Левски – на 24 май 2003 година.

